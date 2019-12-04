4 дек. 2019 г., 17:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83581174
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Выставка железных работ

В Галерее искусств иранского Бирджанда в сотрудничестве с Художественной ассоциацией Хорасана и Художественным отделом проводится выставка объемных работ из проволоки и металла, выполненная несколькими студентами. Фото: Моджтаба Горги.

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