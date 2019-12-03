Авиация ВМС Ирана получила три новых учебно-разведывательных самолета

3 декабря при участии командующего ВМС армии ИРИ контр-адмирала Хусейна Ханзади было передано авиации ВМС Ирана три новых сверхлёгких учебно-разведывательных самолета, собственного производства. Новые самолеты имеют один двигатель, с максимальной вместимостью 2 человека, максимальной скоростью 280 км в час, и дальностью полета выше 4,5 часа.