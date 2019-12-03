3 дек. 2019 г., 16:32
Journalist ID: 2177
News Code: 83579449
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Сбор "красного золота" в городе Дамган

Иран — крупнейший производитель и экспортер самой дорогой специи в мире — шафрана. Иран занимает более 90% мирового рынка шафрана. Там этим занимаются уже более 3 тыс. лет.

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