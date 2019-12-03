3 дек. 2019 г., 16:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83579439
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Осенний лес на севере Ирана

Осень в лесах города Алиабад Катул в провинции Гулистан яркая, эффектная и снимать ее можно бесконечно. Возраст этого исторического города оценивается более чем в 7 тысяч лет.

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