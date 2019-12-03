3 дек. 2019 г., 16:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83579410
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Создание рабочих мест для инвалидов в Боджнурде

Благотворительный фонд поддержки инвалидов "Любовь и Надежда Пуян и Мину" был открыть в 2011 году в городе Боджнурд, провинция Северный Хорасан. Цель фонда — создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов. На сегодняшний день в нем работают 32 инвалида, которые в основном занимаются шитьем.

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