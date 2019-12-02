2 дек. 2019 г., 14:53
Journalist ID: 2390
News Code: 83577735
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Глава МИД Ирана встретился со своим оманским коллегой в Тегеране

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня около полудня встретился со своим оманским коллегой Юсефом бен Аляви в Тегеране.

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