2 дек. 2019 г., 10:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83577053
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Страусоводство в Иране

Крупнейший комплекс производства страусов в Иране, и даже на Ближнем Востоке, расположен в городе Зарандие на провинции Маркази. Зарандие производственной мощностью 29 тыс. голов страусов также известен как столица страусоводства в Иране.

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