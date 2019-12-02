2 дек. 2019 г., 10:14
Journalist ID: 2390
News Code: 83577045
0 Persons

Подземный город "Кариз" на острове Киш

Под островом Киш на юге Ирана располагается крупнейший, таинственный, подземный город Кариз. Этому городу 270 до 570 миллион лет, и его площадь составляет примерно 14.500 кв. м. В нем можно посмотреть систему древнего водоснабжения Ирана.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 2 =