Подземный город "Кариз" на острове Киш

Под островом Киш на юге Ирана располагается крупнейший, таинственный, подземный город Кариз. Этому городу 270 до 570 миллион лет, и его площадь составляет примерно 14.500 кв. м. В нем можно посмотреть систему древнего водоснабжения Ирана.