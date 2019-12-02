2 дек. 2019 г., 10:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83577034
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Дворец Масудие в сердце Тегерана

Одним из самых красивых исторических зданий династии Каджаров является дворец Масудие в центре Тегерана. Дворец соорудили в 1879 году как резиденцию для Масуда Мирзы Зелле Солтана, сына Насреддин-шаха и губернатора Исфахана.

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