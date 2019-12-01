1 дек. 2019 г., 11:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83575792
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Выставка живописи в Тегеране

Выставка под названием «Одиннадцать- один – один» прошла в Тегеране.

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