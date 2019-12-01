Баня Гандж Али Хана

Один из древнейших сохранившихся комплексов бань в Иране. Расположен в центре Кермана и является одной из главных его достопримечательностей. Наряду с базаром, караван-сараем, школой, монетным двором и мечетью, бани являются частью комплекса Гандж Али Хана, созданного в эпоху Сефевидов и датируются XV-XVIII веками. Сами бани были построены.