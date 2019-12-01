1 дек. 2019 г., 07:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83575314
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Баня Гандж Али Хана

Один из древнейших сохранившихся комплексов бань в Иране. Расположен в центре Кермана и является одной из главных его достопримечательностей. Наряду с базаром, караван-сараем, школой, монетным двором и мечетью, бани являются частью комплекса Гандж Али Хана, созданного в эпоху Сефевидов и датируются XV-XVIII веками. Сами бани были построены.

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