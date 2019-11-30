Иран – одна из немногих стран, где четыре времени года можно увидеть одновременно. Уже в некоторых частях страны наступила осень. Осень раскрасила листья деревьев в лесопарке Алангдаре, провинция Голестан в тысячи цветов.
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Иранские борцы завоевали две медали на кубке АЛРОСА в Москве
Тегеран, 30 ноября. ИРНА — Иранские борцы завоевали одну серебряную и одну бронзовую медаль…
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Фотографии осеннего лесопарка Алангдаре
Иран – одна из немногих стран, где четыре времени года можно увидеть одновременно. Уже в некоторых…
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Министерство разведки сообщило о задержании связанных с персоязычным ТК Iran International
Тегеран, 30 ноября. ИРНА — Министерство разведки Ирана сообщило о выявлении и задержании связанных…
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Сборная Нигерии по боксу посетит Иран
Тегеран, 30 ноября, ИРНА - Нигерийская боксерская команда отправится в Тегеран для совместного…
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Старейшая армянская церковь Тегерана
Старейшая армянская церковь Тегерана – церковь святых великомучеников Фаддея (Тадевоса) и Варфоломея…
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Осень в Таке-Бостане
Исторический комплекс Таке-Бостан, относящийся к эпохе Сасанидов, − одно из наиболее посещаемых…
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Особняк Каземи в Тегеране
Особняк Каземи был построен при династии Каджаров в 19 веке. Общая площадь особняка составляет…
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Тебризский университет подписал меморандум о взаимопонимании с 200 иностранных университетов
Тебриз, 30 ноября. ИРНА — Ректор Тебризского государственного университета (ТГУ) Мир-Реза Маджиди…
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Хашский цементный завод поставляет продукцию на экспорт в 20 стран
Захедан, 30 ноября. ИРНА — Цементный завод в городе Хаш, провинция Систан и Белуджистан на…
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В Иране пройдет Международная зерновая конференция «Iran Grain»
Тегеран, 30 ноября. ИРНА — Первая междугородня конференция по производству зерновых и масличных…
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