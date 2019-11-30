30 нояб. 2019 г., 22:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83575198
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Фотографии осеннего лесопарка Алангдаре

Иран – одна из немногих стран, где четыре времени года можно увидеть одновременно. Уже в некоторых частях страны наступила осень. Осень раскрасила листья деревьев в лесопарке Алангдаре, провинция Голестан в тысячи цветов.

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