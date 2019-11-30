30 нояб. 2019 г., 20:26
Journalist ID: 2177
News Code: 83575144
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Старейшая армянская церковь Тегерана

Старейшая армянская церковь Тегерана – церковь святых великомучеников Фаддея (Тадевоса) и Варфоломея. Церковь была построена в 1808 году при династии Каджаров.

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