30 нояб. 2019 г., 19:54
Journalist ID: 2177
News Code: 83575113
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Осень в Таке-Бостане

Исторический комплекс Таке-Бостан, относящийся к эпохе Сасанидов, − одно из наиболее посещаемых туристами мест на западе Ирана, в провинции Керманшах. Осень раскрасила листья деревьев этого региона в тысячи цветов.

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