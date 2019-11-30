30 нояб. 2019 г., 19:46
Journalist ID: 2177
News Code: 83575107
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Особняк Каземи в Тегеране

Особняк Каземи был построен при династии Каджаров в 19 веке. Общая площадь особняка составляет 2033 м2.

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