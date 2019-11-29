29 нояб. 2019 г., 15:47
Journalist ID: 2390
News Code: 83573484
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Тегеранский симфонический оркестр

Тегеранский симфонический оркестр под руководством Лориса Чкнаворяна в четверг вечером выступил с концертном в зале «Вахдат» в Тегеране.

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