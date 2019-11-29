Мавзолей Аттара в Нишапуре

Аттар - персидский суфийский поэт XII века, автор многочисленных поэм и стихотворений. Стихи Аттара проникнуты страстным стремлением к единению с божеством, глубокими философскими мыслями. В Нишапуре расположен мавзолей Фариду-д-Дина Аттара.