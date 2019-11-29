29 нояб. 2019 г., 15:41
Journalist ID: 2390
News Code: 83573475
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Мавзолей Аттара в Нишапуре

Аттар - персидский суфийский поэт XII века, автор многочисленных поэм и стихотворений. Стихи Аттара проникнуты страстным стремлением к единению с божеством, глубокими философскими мыслями. В Нишапуре расположен мавзолей Фариду-д-Дина Аттара.

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