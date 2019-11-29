Музей Могадам - бывший дом семьи Могадам в Тегеране. Дом, который был создан в эпоху Каджаров, считается одним из красивейших исторических домов в столице Ирана.
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Тегеранский симфонический оркестр
Тегеранский симфонический оркестр под руководством Лориса Чкнаворяна в четверг вечером выступил…
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Мавзолей Аттара в Нишапуре
Аттар - персидский суфийский поэт XII века, автор многочисленных поэм и стихотворений. Стихи…
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Музей Могадам в Тегеране
Музей Могадам - бывший дом семьи Могадам в Тегеране. Дом, который был создан в эпоху Каджаров,…
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Эсминец «Дена» вскоре будет представлен
Тегеран, 29 ноября, ИРНА - Командующий ВМС Ирана, контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что…
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Открылась 16-я международная выставка металлургической промышленности в Тегеране
Тегеран, 29 ноября, ИРНА. 16-я международная выставка металлургической промышленности (IRAN…
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Иран намерен привлечь более 1,5 млн туристов из Китая
Пекин, 28 ноября, ИРНА — министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан…
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Женская сборная Ирана U23 заняла второе место на чемпионате CAFA-2019
Тегеран, 28 ноября. ИРНА — В заключительном матче чемпионата Центральноазиатской футбольной…
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Ирак извинился за атаку на иранское генконсульство
Тегеран, 28 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирака Мухаммед аль-Хаким в ходе телефонного…
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Хан назвал укрепление связей с Ираном главным достижением внешней политики Пакистана
Исламабад, 28 ноября. ИРНА — Укрепление отношений с Исламской Республикой Иран является важнейшим…
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