29 нояб. 2019 г., 15:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83573469
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Музей Могадам в Тегеране

Музей Могадам - бывший дом семьи Могадам в Тегеране. Дом, который был создан в эпоху Каджаров, считается одним из красивейших исторических домов в столице Ирана.

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