Национальный день иранского Горгана

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Каспийская лошадь
Прикаспийская окраина - место происхождения лошади, которой 5000 лет. По словам археологов,…
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Специальный приз Стамбульского кинофестиваля получил иранский фильм
Тегеран, 28 ноября, ИРНА – Фильм «Индейцы», снятый Нимой Джавдани, получил специальный приз…
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Награда Голландского кинофестиваля IDFA была вручена иранскому режиссеру
Шахре-Корд, 28 ноября, ИРНА - Специальная награда за лучший короткометражный документальный…
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Два иранских лучника получили квоту на ОИ 2020 Токио
Тегеран, 28 ноября, ИРНА - Два иранских лучника получили квоту на Олимпийские игры в Токио…
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Иран призвал Ирак серьёзно наказать группу, напавшую на консульство Ирана в Наджафе
Тегеран, 28 ноября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави осудил нападение…
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85% китайских туристов полностью удовлетворены своей поездкой в Иран
Пекин, 28 ноября, ИРНА - Глава Китайской туристической академии Дай Бин, ссылаясь на опрос…
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Иранские вузы вошли в рейтинг лучших университетов Times Higher Education
Тегеран, 28 ноября, ИРНА – Глава центра науки исламского мира (ISC) Мохаммад Джавад Дехгани заявил,…
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