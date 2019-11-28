28 нояб. 2019 г., 14:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83572638
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Каспийская лошадь

Прикаспийская окраина - место происхождения лошади, которой 5000 лет. По словам археологов, каспийские лошади - самая старая порода лошадей в мире.

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