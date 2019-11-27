27 нояб. 2019 г., 22:27
Journalist ID: 2177
News Code: 83572055
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В школах Ирана прошли учения на случай землетрясения

27 ноября, школьники в Иране провели учения по реагированию на чрезвычайную ситуацию, связанную с землетрясением.


 

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