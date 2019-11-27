27 нояб. 2019 г., 17:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83571791
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Мюзикл «Мэри Поппинс» в Тегеране

Во вторник вечером, 26 ноября, в тегеранском зале "Вахдат" прошел музыкальный спектакль «Мэри Поппинс».

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