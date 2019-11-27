Во вторник вечером, 26 ноября, в тегеранском зале "Вахдат" прошел музыкальный спектакль «Мэри Поппинс».
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Торговый дом Ирана и Евразии откроется в Армении
Тегеран, 27 ноября, ИРНА – Президент торгово-промышленной палаты Армении Мартин Саркисян объявил…
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Россия примет участие во встрече по СВПД в Вене
Москва, 27 ноября. ИРНА — Россия примет участие во встрече по СВПД в Вене на уровне курирующего…
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Министерство разведки Ирана сообщило о задержании 8 человек, связанных с ЦРУ
Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Директор управления контрразведки министерства информации (разведки)…
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Фагани — лучший арбитр Азии 2019 года
Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Международная федерация футбольный истории и статистики (IFFHS)…
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Иранский народ не поддается заговорам врагов, заявил Рухани
Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Иранский народ не поддается заговорам врагов и продолжает свой путь,…
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Иран готов перейти на расчеты в нацвалютах с Пакистаном
Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Тегеран готов начать вести расчеты с Исламабадом в национальных…
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МИД Ирана выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения в Албании
27 ноября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выразил соболезнования правительс…
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Мюзикл «Мэри Поппинс» в Тегеране
Во вторник вечером, 26 ноября, в тегеранском зале "Вахдат" прошел музыкальный спектакль «Мэри…
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Верховный лидер Исламской революции встретился с ополченцами/фото
Тегеран, 27 ноя. - По случаю Недели ополчения сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла…
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Лавров назвал действия США вокруг СВПД парадоксом
Москва, 27 ноября. ИРНА — Требования США к Ирану выполнять Совместный всеобъемлющий план действий…
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