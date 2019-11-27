27 нояб. 2019 г., 17:08
Journalist ID: 2177
News Code: 83571766
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Верховный лидер Исламской революции встретился с ополченцами/фото

Тегеран, 27 ноя. - По случаю Недели ополчения сегодня Верховный лидер исламской революции аятолла Хаменеи встретился в хосейние им. Имама Хомейни с ополченцами со всей страны.

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