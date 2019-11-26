26 нояб. 2019 г., 15:39
Journalist ID: 2390
News Code: 83570149
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Выставка художественных ремесел в иранском Семнане

2-я выставка художественных ремесел с 25 ноября по 4 декабря прошла в иранском Семнане.

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