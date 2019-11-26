26 нояб. 2019 г., 15:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83570139
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Искусство металлопластики на керманском базаре

Металлопластика — техника создания рельефных изображений на металле. Один из видов декоративно-прикладного искусства, который уже популярен в иранском Кермане.

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