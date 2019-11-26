26 нояб. 2019 г., 15:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83570131
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Калямкари в Исфахане

Калямкари — иранское искусство нанесения рисунка на ткань; осуществляется как вручную, так и с помощью специальных печатных штампов. Центром производства калямкари считается провинция Исфахан, Иран.

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