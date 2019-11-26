Cад Наренджестан в городе Шираз

Дворец Гавам или сад Наренджестан, построенный в изысканном Апельсиновом саду (Наренджестан), был возведен для богатого и могущественного Мирза Ибрагим Хана между 1879 и 1886 годами в качестве приемной резиденции для его семейного дома.