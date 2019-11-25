Ловля рыбы и креветок в водах Бендер-Аббаса на юге Ирана

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Гордый, красивый, одинокий иранский леопард на своей территории
Захедан, 25 ноября, ИРНА - Иранский леопард - это уникальное сочетание гордости, красоты, престижа,…
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Иран входит в пятерку лучших стран по стрелье из пневматической винтовки
Кум, 25 ноября. ИРНА — Сборная Ирана входит в пятерку лучших стран по стрельбе из пневматической…
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Иран и Ирак намерены достичь товарооборота в $20 млрд
Тегеран, 25 ноября. ИРНА — Тегеран и Багдад намерены увеличить товарооборот до $20 млрд. Об…
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Дни польского кино пройдут в Иране
Тегеран, 25 ноября. ИРНА — С 1-го по 7-е декабря в кинотеатрах Тегерана, Исфахана и Шираза…
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Армения заинтересована в разработке механизма для товарного обмена с Ираном
Тегеран, 25 ноября. ИРНА — Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Иране Арташес Туманян…
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В Тегеране прошли массовые шествия осуждения беспорядков
Тегеран, 25 ноября. ИРНА — Люди из всех слоёв общества провели шествия в иранской столице Тегеране…
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Иран призвал АФК помочь развитию женского футбола в стране
Тегеран, 25 ноября, ИРНА – Главный тренер женской сборной Ирана до 15 лет Шади Махини заявила,…
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В Лондоне открылась сессия Ассамблеи ИМО
Лондон, 25 ноября. ИРНА — В британской столице открылась очередная сессия Ассамблеи Международной…
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В ВМС Ирана обещали дать сокрушительный ответ на вмешательство США
Тегеран, 25 ноября, ИРНА - Говоря о растущем вмешательстве США и некоторых европейских стран…
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