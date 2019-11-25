Сад Фатхабад в иранском Кермане

Сад Фатхабад в Кермане, также известный как Сад Биглорбиги, датируется периодом Каджара и находится в 2 км от центра города Керман, города Эхтиарабад и расположен в 16 км к северо-западу от Кермана и является одним из самых известных исторических объектов города. Он - один из самых красивых исторических садов в Иране и ценное историческое место. Он известен своей архитектурой и считается подлинным архитектурным шедевром периода Каджара.