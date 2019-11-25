25 нояб. 2019 г., 12:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83568144
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Горный парк Эейнали в иранском Тебризе

Горный парк Эейнали - это название курорта в северной части горного района Тебриза, которая подходит не только для тех, кто едет в город на выходные, но и для туристов, которые посещают Тебриз.

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