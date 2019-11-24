24 нояб. 2019 г., 22:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83567618
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В Чехармехаль и Бахтиари начался сбор желудей

Ноябрь — время сбора желудей в провинции Чехармехаль и Бахтиари. Жёлуди собирают, когда они уже упали с дерева. Жёлуди должны быть целыми, крупными, тяжёлыми.

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