Чемпионат мира по фехтованию среди молодежи в субботу открылся в Иране с участием 13 иностранных команд.
-
Фотографии осеннего Казвина
Иран – одна из немногих стран, где четыре времени года можно увидеть одновременно. Уже в некоторых…
-
В Чехармехаль и Бахтиари начался сбор желудей
Ноябрь — время сбора желудей в провинции Чехармехаль и Бахтиари. Жёлуди собирают, когда они…
-
Чемпионат мира по фехтованию в Иране
Чемпионат мира по фехтованию среди молодежи в субботу открылся в Иране с участием 13 иностранных…
-
9-й Тегеранский международный скульптурный симпозиум
23 ноября в тегеранском парке Новруз состоялся 9-й международный скульптурный симпозиум. В…
-
Иранский короткометражный фильм получил 4 награды
Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Короткометражный фильм иранского режиссера Кавех Резаи "Парк развлечений"…
-
Корреспонденты из 22 СМИ из 10 стран посетили Иран за месяц
Тегеран, 24 ноября. ИРНА — За прошедший месяц абан по иранскому календарю (с 23 октября по…
-
Страны-поборницы терроризма не могут обвинять Иран в якобы созданных им проблемах
Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал беспочвенными…
-
Международная выставка каллиграфии " шелковый путь" пройдет в Иране
Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Генеральный секретарь Национальной комиссии ЮНЕСКО в Иране Ходжатолла…
-
Сборная Ирана по мини-футболу заняла первое место в Азии
Тегеран, 22 июня, ИРНА – По объявлению сайта futsalworldranking сборная Ирана заняла первое…
-
Тегеран объявлен финалистом всемирной премии World Smart City Awards
Тегеран, 24 ноября. ИРНА — Иранская столица вошла в список финалистов номинации «Город» от…
Your Comment