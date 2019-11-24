24 нояб. 2019 г., 22:34
Journalist ID: 2177
News Code: 83567614
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Чемпионат мира по фехтованию в Иране

Чемпионат мира по фехтованию среди молодежи в субботу открылся в Иране с участием 13 иностранных команд.

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