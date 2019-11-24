24 нояб. 2019 г., 22:29
Journalist ID: 2177
News Code: 83567611
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9-й Тегеранский международный скульптурный симпозиум

23 ноября в тегеранском парке Новруз состоялся 9-й международный скульптурный симпозиум. В нем приняли участие 25 местных и зарубежных скульпторов.

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