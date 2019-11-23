23 нояб. 2019 г., 16:05
Journalist ID: 2390
News Code: 83565917
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9-й Тегеранский международный симпозиум по скульптуре

9-й Тегеранский международный симпозиум по скульптуре до 24 ноября пройдет в Тегеране с участием 25 скульпторов.

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