23 нояб. 2019 г., 15:50
Journalist ID: 2390
News Code: 83565903
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Горный парк "Эйнали" в иранском Тебризе

Горный парк Эйнали расположен на севере города Тебриз.

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