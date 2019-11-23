23 нояб. 2019 г., 15:47
Journalist ID: 2390
News Code: 83565901
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Сад Фатхабад в иранском Кермане

Исторический особняк и сад Фатхабад, построенный Фазлали Ханом Бигларом Бейги при династии Каджаров расположен в городе Эхтиарабад в провинции Керман.

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