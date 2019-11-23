23 нояб. 2019 г., 10:35
Journalist ID: 2388
News Code: 83565178
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Первый осенний снег выпал на Тафтане

Тафтан – это спящий стратовулкан в провинции Систан и Белуджистан. Первый осенний снег сделал этот спящий стратовулкан более красивым.

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