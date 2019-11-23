23 нояб. 2019 г., 10:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83565176
0 Persons

Выставка цветов и сельскохозяйственных продуктов в иранском Мейбоде

В провинции Йезд, Иран, прошел Выставка цветов и сельскохозяйственных продуктов в течение 6 дней. Фотограф: Марзие Эмами Мейбоди

Your Comment

You are replying to: .
3 + 0 =