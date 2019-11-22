22 нояб. 2019 г., 22:48
Journalist ID: 2177
News Code: 83564854
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Обстановка на улицах города Санандадж после беспорядков

Жизнь в городе Санандадж, административный центр провинции Курдистан на западе Ирана вернулась в прежнее русло после беспорядков, вызванных решением правительства повысить цены на бензин.

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