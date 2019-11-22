22 нояб. 2019 г., 22:38
Journalist ID: 2177
News Code: 83564850
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Мавзолей Шаха-Нематуллы Вали

Мавзолей Шаха Нематуллы Вали, известного шиитского мистика — архитектурный комплекс, относящийся к эпохе Сефевидов и расположенный в небольшом городе Махан в 50 километрах на восток от Кермана.

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