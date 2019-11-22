22 нояб. 2019 г., 22:24
Journalist ID: 2177
News Code: 83564848
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Чемпионат Ирана по настольному теннису

22 ноября в спортивном комплексе «Дом пинг-понга» в городе Санандадж на западе Ирана прошел молодежный чемпионат Ирана 2019 года по пинг-понгу.

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