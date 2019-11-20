20 нояб. 2019 г., 12:20
Journalist ID: 2390
News Code: 83562543
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Выставка каллиграфии в иранском Шахруде

Выставка каллиграфии по случаю дня рождения пророка Мохаммада проходит в иранском Шахруде.

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