Выставка каллиграфии в иранском Шахруде

Выставка каллиграфии по случаю дня рождения пророка Мохаммада проходит в иранском Шахруде.
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Россия серьезно готовится к предстоящей в начале декабря встрече по Сирии
Москва, 20 ноября. ИРНА — Россия серьезно готовится к переговорам в астанинском формате в Нур-Султан…
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МИД: вмешательство во внутренние дела других стран является вторым столпом внешней политики США
Тегеран, 20 ноября. ИРНА — После неоднократного выхода из международных договоров, вмешательство…
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Иранец получил престижную награду Общества инженеров-нефтяников
Тегеран, 20 ноября. ИРНА — Иранский профессор Пенсильванского университета Хамид Эмами Мейбоди…
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В США назвали Иран крупнейшей ракетной державой на Ближнем Востоке
Тегеран, 20 ноября. ИРНА — Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) назвало…
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Форум иранистов и преподавателей персидского языка России пройдет в декабре
Москва, 20 ноября. ИРНА — 11 декабря в Москве пройдет 5-й ежегодный форум российских иранистов…
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МИД Ирана вызвал посла Швейцарии
Тегеран, 20 ноября. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране…
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Заседание Совместной комиссии по СВПД может пройти в начале декабря
Москва, 20 ноября. ИРНА — Заседание Совместной комиссии по контролю над выполнением СВПД пройдёт,…
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Иран и Армения подписали соглашение о приграничном сотрудничестве в сфере ИТ
Москва, 20 ноября. ИРНА — Между Комитетом государственных доходов Армении и Таможенной службой…
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Товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 30%
Баку, 20 ноября. ИРНА — В январе-октябре 2019 года объем торгового оборота между Азербайджаном…
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Горнолыжный курорт Дизин — уникальное место для отдыха в Иране
Кередж, 20 ноября. ИРНА — Дизин — горнолыжный курорт в 70 км. к северу от города Кередж, в…
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