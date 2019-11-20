20 нояб. 2019 г., 09:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83562179
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19-я Международная выставка бытовой техники в Иране

19-я международная выставка бытовой техники, утвари для дома и кухни International Exhibition of Household Appliances (IEXHAP) во вторник начала свою работу в Тегеране с участием 400 иранских и иностранных компаний из Германии, Китая и Турции.

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