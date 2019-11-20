20 нояб. 2019 г., 09:37
Journalist ID: 2388
News Code: 83562172
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Соревнование по силовой атлетике "Самый сильный мальчик" в иранском Боджнорде

Соренование по силовой атлетике "Самый сильный мальчик" прошло среди детей до 6 лет в Боджнорде.

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