Соревнование по силовой атлетике "Самый сильный мальчик" в иранском Боджнорде

Соренование по силовой атлетике "Самый сильный мальчик" прошло среди детей до 6 лет в Боджнорде.
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Обстановка на улицах города Санандадж после беспорядков
Жизнь в городе Санандадж, административный центр провинции Курдистан на западе Ирана вернулась…
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Мавзолей Шаха-Нематуллы Вали
Мавзолей Шаха Нематуллы Вали, известного шиитского мистика — архитектурный комплекс, относящийся…
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Чемпионат Ирана по настольному теннису
22 ноября в спортивном комплексе «Дом пинг-понга» в городе Санандадж на западе Ирана прошел…
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Минфин США ввели санкции против министра связи Ирана
Тегеран, 22 ноября. ИРНА — Министерства финансов США внесло в санкционный список министра информацио…
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Из Азербайджана в Иран экстрадированы 10 заключённых
Баку, 22 ноября. ИРНА — 10 заключенных-граждан Ирана переведены для отбывания наказания из…
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Переговоры по Сирии пройдут в Нур-Султане 10-11 декабря
Москва, 22 ноября. ИРНА — Международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет…
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В Тегеране прошел Третий всеиранский фестиваль студенческого театра на русском языке
Тегеран, 22 ноября, ИРНА – В среду в Тегеране, Иран, прошел Третий всеиранский фестиваль студенческо…
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Для нейтрализации санкций нужна общемировая договорённость
Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Для того, чтобы нейтрализовать отрицательные моменты в экономике…
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Россия и Иран обсудили актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия
Москва, 21 ноября. ИРНА — Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан и Министр энергетики Российской…
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