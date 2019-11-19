19 нояб. 2019 г., 17:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83561682
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Послы 5 стран вручили президенту Ирана верительные грамоты

Президент Ирана Хасан Рухани принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Йемена, Швеции, Австралии, Камбоджи иЗимбабвев Иране.

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