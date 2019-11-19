Президент Ирана Хасан Рухани принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Йемена, Швеции, Австралии, Камбоджи иЗимбабвев Иране.
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Лидер: в ходе недавних событий мы отбросили врага назад
Тегеран, 19 ноября. ИРНА — Друзья и враги должны знать, что в ходе недавних событий в области…
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Россия осудила намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо
Москва, 19 ноября. ИРНА — Москва решительно осуждает заявления госсекретаря США Майка Помпео…
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Иран занимает третье место в мире по числу выпускников инженерных специальностей
Тегеран, 19 ноября. ИРНА — Советник президента по научным вопросам реза фараджи дана заявил,…
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Россия и Иран расширят сотрудничество в области здравоохранения
Москва, 19 ноября. ИРНА — Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Дмитрий…
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Спрос российских туристов на поездки в Иран растет
Москва, 19 ноября. ИРНА — Близость Ирака и других стран Ближнего Востока с нестабильной внутренней…
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Послы 5 стран вручили президенту Ирана верительные грамоты
Президент Ирана Хасан Рухани принял верительные грамоты от вновь назначенных послов Йемена,…
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Фестиваль иранской культуры и народных традиций
13-й международный фестиваль " иранской культуры и народных традиций" проходит с 17-го по 20-е…
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Отношения между народами Ирана и Пакистана — ценный капитал для развития двустороннего сотрудничества
Тегеран, 19 ноября. ИРНА — Дружеские отношения мусульманских народов Ирана и Пакистана является…
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Тегеранский базар
Тегеранский базар - главный городской базар Тегерана, крупнейший в мире крытый рынок. Базар…
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Рухани заявил о потенциалах Ирана и Камбоджи для расширения сотрудничества
Тегеран, 19 декабря, ИРНА – У Ирана и Камбоджи хорошие потенциалы для расширения связей, заявил…
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