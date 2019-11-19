19 нояб. 2019 г., 16:36
Journalist ID: 2177
News Code: 83561662
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Фестиваль иранской культуры и народных традиций

13-й международный фестиваль " иранской культуры и народных традиций" проходит с 17-го по 20-е ноября в городе Гонбад-Кавус на северо-востоке Ирана.

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