19 нояб. 2019 г., 16:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83561642
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Тегеранский базар

Тегеранский базар - главный городской базар Тегерана, крупнейший в мире крытый рынок. Базар расположен на территории одноименного района в 12-м городском округе. Базар занимает площадь около 3 км², а совокупная длина его коридоров превышает 10 км.

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