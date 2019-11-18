18 нояб. 2019 г., 14:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83560036
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Параглайдинг на высотах иранского Тебриза

Северный склон высокогорья Мишо, расположенный в 70 километрах к северо-западу от Тебриза, является зоной отдыха для тех, кто интересуется воздушными видами спорта из-за его нетронутых природных пейзажей.

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