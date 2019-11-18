18 нояб. 2019 г., 14:41
Journalist ID: 2388
News Code: 83560027
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Осенняя природа иранского Маханана

С наступлением прекрасного осеннего сезона природа приобретает другой цвет, а разноцветные листья деревьев придают природе другой вид.

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