18 нояб. 2019 г., 14:36
Journalist ID: 2388
News Code: 83560014
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Осень в прикаспийских смешанных лесах Гиркана

В Иране этот экорегион включает побережье вдоль Каспийского моря и северные склоны гор Альборз. Он охватывает части пяти провинций Ирана с востока на запад, в том числе: провинцию Северный Хорасан, провинцию Голестан (полностью южные и юго-западные районы, а также части восточных районов равнины Горган, общая площадь которых составляет 421 373 га (1 041 240 акров), провинцию Мазандаран, провинцию Гилян и провинцию Ардебиль.

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