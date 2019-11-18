Осень в прикаспийских смешанных лесах Гиркана

В Иране этот экорегион включает побережье вдоль Каспийского моря и северные склоны гор Альборз. Он охватывает части пяти провинций Ирана с востока на запад, в том числе: провинцию Северный Хорасан, провинцию Голестан (полностью южные и юго-западные районы, а также части восточных районов равнины Горган, общая площадь которых составляет 421 373 га (1 041 240 акров), провинцию Мазандаран, провинцию Гилян и провинцию Ардебиль.